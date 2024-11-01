España ya tiene conectados más de 200 MW de baterías

Poco a poco la instalación de almacenamiento se va desarrollando en el país y podría acabar el año en el entorno de los 600-700 MW.

Son distintos los actores que ya han conectado sus instalaciones, la gran mayoría hibridadas con planta solares. Agentes como Iberdrola, Acciona, EDP, Solaria, Ignis o Gnera ya tienen en funcionamiento distintos activos por el país, siendo la gran eléctrica la que posee más proyectos en marcha.

Aunque ningún proyecto es grande, el mayor de todos es uno de Iberdrola de 25 MW, pero también los hay menores de 5 MW.