España volverá a la calles para exigir el fin del genocidio: "Queremos mantener vivo el espíritu de La Vuelta"

España volverá a la calles para exigir el fin del genocidio: "Queremos mantener vivo el espíritu de La Vuelta"

Entre el 1 y el 5 de octubre, los pueblos y ciudades volverán a teñirse de los colores de la bandera palestina para exigir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como un embargo de armamento total. Exclusiva. La tarde del sábado la prensa se hacía eco de una noticia de última hora. Los organizadores de la clásica ciclista del Giro de Emilia, en Italia, decidían vetar la participación del Israel Premier Tech en la competición. Un equipo que seguro que a más de uno le suena de algo.

2 comentarios
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Todo mi apoyo a las protestas durante la vuelta, pero me da un poco de no se que ese relato que se está creando de que todas estas protestas empezaron con la vuelta.
javibaz #1 javibaz *
Al final, los organizadores si pueden vetar a un equipo.
