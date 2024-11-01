España volverá a la calles para exigir el fin del genocidio: "Queremos mantener vivo el espíritu de La Vuelta"

Entre el 1 y el 5 de octubre, los pueblos y ciudades volverán a teñirse de los colores de la bandera palestina para exigir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como un embargo de armamento total. Exclusiva. La tarde del sábado la prensa se hacía eco de una noticia de última hora. Los organizadores de la clásica ciclista del Giro de Emilia, en Italia, decidían vetar la participación del Israel Premier Tech en la competición. Un equipo que seguro que a más de uno le suena de algo.