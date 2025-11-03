edición general
17 meneos
33 clics
España, última clasificada en un ranking mundial de conexión con la Naturaleza

España, última clasificada en un ranking mundial de conexión con la Naturaleza

España es el país que tiene menor conexión con la Naturaleza de todo el planeta, según el primer estudio mundial sobre cómo los ciudadanos se relacionan con el mundo natural. España ocupa el último lugar en este ranking en un listado de 61 países realizado con 57.000 participantes. Este informe, aparecido en la revista Ambio, analiza cómo los factores sociales, económicos, geográficos y culturales que influyen en las actitudes hacia la naturaleza.

| etiquetas: españa , última clasificada , ranking mundial , conexión , naturaleza
14 3 1 K 312 cultura
14 comentarios
14 3 1 K 312 cultura
Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto *
Para quien no lo pueda leer, básicamente es ésto:

"La conexión con la Naturaleza es un concepto psicológico que mide la cercanía de la relación de un individuo con otras especies. Diversos estudios han demostrado que las personas con mayor conexión con la Naturaleza disfrutan de un mayor bienestar y son más propensas a actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.

La escasa conexión con la Naturaleza se ha identificado, en sentido contrario, como una de las tres principales causas…   » ver todo el comentario
5 K 88
Anfiarao #3 Anfiarao *
Viene a decir que a nivel social somo unos analfabetos ecologicos

Ecological literacy

Algo nada sorprendente cuando ves el peso político que tienen los partidos ppsoevox en las elecciones
3 K 48
mefistófeles #2 mefistófeles
Resumiendo, que somos los que menos cuidamos la naturaleza y a los que menos nos importa el medio ambiente.
3 K 48
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
#2 #2 los cojones treintaytres. Somos el segundo país con más reservas de la biosfera y el octavo en ranking de reciclaje. Y bueno, que nuestros rios por norma no se usan como vertederos y tenemos unas leyes bastante estrictas en materia de medioambiente.
0 K 10
#12 intotheflow *
#9 El estudio identifica un déficit de "conexión" con la naturaleza. Señala la ausencia de una visión de la naturaleza más allá de lo material y utilitario, y que no incorpore un sentido de significado profundo. Esta falta se apunta como un obstáculo para lograr una relación sostenible y en armonía con el medio ambiente.
0 K 7
lonnegan #8 lonnegan
Que se miren el mapa de la distribución territorial de la población española y que saquen conclusiones.
2 K 41
Benzo #10 Benzo *
"España es el país que tiene menor conexión con la Naturaleza de todo el planeta ... ocupa el último lugar en este ranking en un listado de 61 países"

Pues mal empezamos, en el planeta hay 195 países ...
2 K 39
capitan__nemo #13 capitan__nemo *
Pero si medio pais es España vaciada y naturaleza que se ha abierto camino al reducirse la poblacion.

Veo que abrazais poco los arboles. Hay que abrazar mas arboles.

Tambien culpa de Almeida con la mania que les tiene a los arboles.

Esto me evoca la peli "La selva esmeralda"
0 K 20
Noctuar #6 Noctuar
Aquí somos más de reventar a tiros a todo lo que se mueva y de usar el campo como cubo de basura.
0 K 13
#7 Jodere
No creo que sea el ultimo país en no cuidar la naturaleza, algunos la tienen arrasada.
0 K 12
#11 Robe7064
Veo raro que Japón tenga un puntaje tan bajo. Está muy urbanizado e hipertecnologizado, pero hay shintoísmo, ohanami, jardines japoneses y muchos espacios naturales que la gente aprecia.

El puntaje tan alto de Chile también me llama la atención. Como chileno y de origen campesino, me horroriza la forma en que se destruye la naturaleza y lo poco que se conoce. Creo que la "conexión" es más una pose, como la de esas familias que compran un terrenito en el sur creado tras un loteo que…   » ver todo el comentario
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues la verdad que en la 2 Republica hicieron no se que estudios sobre el campo español, para la reforma, y se echaron las manos a la cabeza de lo palurdos que eran la gente del campo ya en esos menesteres, es algo que llevamos arrastrando siglos creo yo, aunque ahora intentemos romantizarlos...poca tarea nos queda
0 K 8
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#0 "Estudio mundial"
"61 países"

Buleteeee
0 K 7
#4 Mosquitón
Menos mal que Almeida está llenando las plazas de Madrid de arbolitos y Ayuso iba a regalar una planta a cada madrileño, que si no... PD: Nótese el sarcasmo antes de coser a negativos, please.
0 K 6

menéame