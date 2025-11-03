España, última clasificada en un ranking mundial de conexión con la Naturaleza

España es el país que tiene menor conexión con la Naturaleza de todo el planeta, según el primer estudio mundial sobre cómo los ciudadanos se relacionan con el mundo natural. España ocupa el último lugar en este ranking en un listado de 61 países realizado con 57.000 participantes. Este informe, aparecido en la revista Ambio, analiza cómo los factores sociales, económicos, geográficos y culturales que influyen en las actitudes hacia la naturaleza.
| etiquetas: españa , última clasificada , ranking mundial , conexión , naturaleza
"La conexión con la Naturaleza es un concepto psicológico que mide la cercanía de la relación de un individuo con otras especies. Diversos estudios han demostrado que las personas con mayor conexión con la Naturaleza disfrutan de un mayor bienestar y son más propensas a actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.
La escasa conexión con la Naturaleza se ha identificado, en sentido contrario, como una de las tres principales causas… » ver todo el comentario
Ecological literacy
Algo nada sorprendente cuando ves el peso político que tienen los partidos ppsoevox en las elecciones
Pues mal empezamos, en el planeta hay 195 países ...
Veo que abrazais poco los arboles. Hay que abrazar mas arboles.
Tambien culpa de Almeida con la mania que les tiene a los arboles.
Esto me evoca la peli "La selva esmeralda"
El puntaje tan alto de Chile también me llama la atención. Como chileno y de origen campesino, me horroriza la forma en que se destruye la naturaleza y lo poco que se conoce. Creo que la "conexión" es más una pose, como la de esas familias que compran un terrenito en el sur creado tras un loteo que… » ver todo el comentario
"61 países"
Buleteeee