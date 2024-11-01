edición general
España registra este verano un repunte de brotes de gripe aviar: 35 casos en apenas dos meses

Se han detectado 31 casos en aves silvestres y 4 en ejemplares de corral. Tres investigadoras alertan de que los riesgos para las aves crecerán con la llegada del otoño, aunque el impacto en humanos se considera muy bajo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esta disparada y cada vez habrá mas casos.
victorjba #2 victorjba
Pues espera que refresque xD
