España rebasará los 300.000 nuevos casos de cáncer en 2026, con 8.000 en menores de 39 años

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) han presentado el informe «Las cifras del cáncer en España 2026» mostrando que el número de cánceres diagnosticados en nuestro país durante este año alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero incremento del 2% respecto a 2025 con 296.103 casos. Al igual que se espera un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, se estima que en 2050 la incidencia supere los 350.000 casos en España.