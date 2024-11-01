edición general
España, un país que desprecia a la ciencia

Carreras interminables hasta llegar a tener un trabajo estable, los peores sueldos de toda la administración, ausencia de carrera profesional técnica, búsqueda de financiación para poder trabajar y desprecio literal por una parte de la sociedad civil y política. La ciencia es un florero para los dos principales partidos que han gobernado este país y para unos sindicatos que no se han preocupado nunca por las condiciones laborales del personal científico.

Gotsel #4 Gotsel
La que debería ser élite de una sociedad moderna, nadando en la mierda.
#8 pedromoralesnn_62a8fccf7
Creo que el pueblo no desprecia a la ciencia
Son más bien nuestros dirigentes políticos los que tradicionalmente lo han hecho con falta de inversión, falsas promesas, etc, de la ciencia es más difícil robar
#2 CrudaVerdad
"Que inventen ellos"

"¿Dedicarse al desarrollo científico y tecnológico? Eso es muy díficil, es mucho más fácil lamer el escroto de la nación avanzada"
sotillo #7 sotillo
#2 Ni de esto son capaces, llevan décadas chupando del esfuerzo de los socialistas, apuntándose a cualquier mejora que logra la lucha contra el sistema mientras ellos son la carne y las fuerzas de represión de los ricos
alcama #1 alcama
Si ahora gobiernan "los buenos" supongo que los investigadores estarán felices ¿no?
Mr.Mamone #3 Mr.Mamone
#1 Voy a intentar otra vez hacer esta pregunta a ver si me respondéis alguno...
¿Os paga directamente menéame para darle un poco de salseo al foro?
Gotsel #5 Gotsel
#1 en la misma entradilla puede leer la critica a "los buenos".
#11 doppel *
Haberte hecho político, son menos útiles y ganan más
sotillo #6 sotillo
¿Y dónde dices que gobiernan, de quien dependen las universidades, Ayuso o Moreno van a dar dinero para algo que no se privado? Zaplana ya se cargó la Facultad de Medicina de Alicante y ahora el Masón pretende hacer lo mismo, estando esta derecha inculta y de aparentar va a ser un reto muy difícil, no solo tienes que investigar es que luego tienes que pelear con todos los paletos de derechas
kinz000 #9 kinz000
Es una vergüenza. pero que partido propone una dignificación de este sector?
#10 Katos
#9 hay muchos temas que no tratan los partidos políticos. Quizás demasiados.

La realidad social es muy distinta a la política, lo peor que ellos marcan la agenda y nosotros votando como borregos.
#12 drstrangelove
Yo conocía un catedrático gañán que conseguía subvenciones millonarias a I+D y luego hacía trabajar casi gratis a sus becarios con promesas vagas. Vivía en un casoplón "después de toda una vida trabajando" se cachondeaba el cabrón.

Que vigilen por ahí, porque mucho dinero se va a universidades, institutos tecnológicos y demás zarandajas, pero no se ven resultados. Alguien se está fumando la pasta y no en I+D precisamente.
