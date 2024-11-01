España, un país que desprecia a la ciencia

Carreras interminables hasta llegar a tener un trabajo estable, los peores sueldos de toda la administración, ausencia de carrera profesional técnica, búsqueda de financiación para poder trabajar y desprecio literal por una parte de la sociedad civil y política. La ciencia es un florero para los dos principales partidos que han gobernado este país y para unos sindicatos que no se han preocupado nunca por las condiciones laborales del personal científico.
Son más bien nuestros dirigentes políticos los que tradicionalmente lo han hecho con falta de inversión, falsas promesas, etc, de la ciencia es más difícil robar
"¿Dedicarse al desarrollo científico y tecnológico? Eso es muy díficil, es mucho más fácil lamer el escroto de la nación avanzada"
¿Os paga directamente menéame para darle un poco de salseo al foro?
La realidad social es muy distinta a la política, lo peor que ellos marcan la agenda y nosotros votando como borregos.
Que vigilen por ahí, porque mucho dinero se va a universidades, institutos tecnológicos y demás zarandajas, pero no se ven resultados. Alguien se está fumando la pasta y no en I+D precisamente.