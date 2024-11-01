España, un país que desprecia a la ciencia

Carreras interminables hasta llegar a tener un trabajo estable, los peores sueldos de toda la administración, ausencia de carrera profesional técnica, búsqueda de financiación para poder trabajar y desprecio literal por una parte de la sociedad civil y política. La ciencia es un florero para los dos principales partidos que han gobernado este país y para unos sindicatos que no se han preocupado nunca por las condiciones laborales del personal científico.