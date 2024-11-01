España y otros 15 países exigen a Israel que se abstenga de atacar la Flotilla a Gaza: "Rendirá cuentas"

Los gobiernos de esos países, que tienen ciudadanos en los barcos, advierten a Netanyahu de que "cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra los buques en aguas internacionales o detenciones ilegales, darán lugar a la rendición de cuentas"
| etiquetas: «flotilla» , «palestina» , «israhell»
Ese es el camino. Y cuentan con mi apoyo.
Cosa que si la hiciese Rusia sería como empezar la guerra mundial pero si la hace Israel sería... ¿qué? ¿reprimenda verbal?
Ya lo han hecho anteriormente (atacar) cada vez y lo volverán a hacer más sangrientamente en su huida hacia adelante por insania, no hay nada que se lo impida, el primo de zumosol se lo consiente todo... como a los cayetanos gamberretes.
Netanyahu se esfuerza en demostrar que está loco, que no tiene sentimientos humanos, un sádico psicópata como los que le jalean.
Los de la "Hundilla" realmente se la están jugando y lo saben. Espero equivocarme… » ver todo el comentario