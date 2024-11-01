edición general
España y otros 15 países exigen a Israel que se abstenga de atacar la Flotilla a Gaza: "Rendirá cuentas"

Los gobiernos de esos países, que tienen ciudadanos en los barcos, advierten a Netanyahu de que "cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra los buques en aguas internacionales o detenciones ilegales, darán lugar a la rendición de cuentas"

comentarios
Deviance #1 Deviance
Bieeeennnnn, pasito a pasito, que se den cuenta de que no pueden hacer lo que les de la gana sin consecuencias.
Ese es el camino. Y cuentan con mi apoyo.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#1 Si pueden...
Deviance #10 Deviance
#9 Decía que sin consecuencias.... que hacen lo que les sale ya es plausible.
pip #2 pip
Si Israel atacase, esperemos que no, uno de esos barcos en aguas internacionales, por lo que tengo entendido sería como atacar al país al que pertenece el barco.

Cosa que si la hiciese Rusia sería como empezar la guerra mundial pero si la hace Israel sería... ¿qué? ¿reprimenda verbal? :-x
kinz000 #3 kinz000
Pues que los escolten
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Rendirá cuentas = Vamos a condenar muy fuerte y miraros mal.
#4 higlewit
Nadie los va a "atacar". Los arrestarán y los expulsarán.
kevers #5 kevers *
#4 no sé qué pensar, eso sería lo lógico pero los genocidas están desatados, esos ya no distinguen ninguna linea roja.
#6 omega7767
#5 están desatados porque pueden asesinar en Gaza impunemente con el apoyo del matón mundial de EEUU y el resto del mundo no han tomado acciones efectivas para impedirlo
#7 pirat *
#4 Tampoco putín iba a invadir ucrania.
Ya lo han hecho anteriormente (atacar) cada vez y lo volverán a hacer más sangrientamente en su huida hacia adelante por insania, no hay nada que se lo impida, el primo de zumosol se lo consiente todo... como a los cayetanos gamberretes.
Netanyahu se esfuerza en demostrar que está loco, que no tiene sentimientos humanos, un sádico psicópata como los que le jalean.
Los de la "Hundilla" realmente se la están jugando y lo saben. Espero equivocarme…   » ver todo el comentario
