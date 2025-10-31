España marca el récord de 76,5 millones de turistas extranjeros hasta septiembre y el gasto supera por primera vez los 100 mil millones

El gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitan España rebasó, por primera vez, la cifra de 100.000 millones de euros (105.828 millones) entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual (98.947 millones en 2024). La llegada de estos turistas también marcó números récord, hasta el cómputo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 76,5 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones).
Ahora que la economía de España está en un nivel aceptable, habría que invertir en otras fuentes de ingresos para el país, como paneles fotovoltaicos en todos los tejados, y extrangular un poco el turismo para que no crezca y tal vez incrementando su beneficio económico neto.