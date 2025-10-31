edición general
España marca el récord de 76,5 millones de turistas extranjeros hasta septiembre y el gasto supera por primera vez los 100 mil millones

El gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitan España rebasó, por primera vez, la cifra de 100.000 millones de euros (105.828 millones) entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual (98.947 millones en 2024). La llegada de estos turistas también marcó números récord, hasta el cómputo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 76,5 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones).

10 comentarios
#8 endos
A costa de los airbnb, he aquí la hipocresía de los gobiernos, que piensan en este dato macro mientras dicen bla bla a la crisis de la vivienda que supone el airbnb
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Creo que el año pasado fueron como 90 millones los que nos visitaron.
Trigonometrico #4 Trigonometrico
España no es un país exportador de petróleo como los países árabes. El petróleo de España es el turismo.

Ahora que la economía de España está en un nivel aceptable, habría que invertir en otras fuentes de ingresos para el país, como paneles fotovoltaicos en todos los tejados, y extrangular un poco el turismo para que no crezca y tal vez incrementando su beneficio económico neto.
#2 j-light *
Vamos que dentro de poco doblamos la población. En Canarias estamos aventajados en eso. Los turistas multiplican por 7 (aprox.) a la población residente (15 millones frente a 2)
#9 Abajo
Ah, pero que a ti no te caen decenas de miles de euros por el turismo que nos beneficia a todos?
Andreham #1 Andreham
Pero es imposible subir sueldos o contratar más.
Esku #3 Esku
#1 contratar quieren contratar, lo que no quieren contratar es con condiciones y salarios dignos y los españoles cada vez se dejan explotar menos así que andan pidiendo inmigración para cubrir estos puestos de trabajo. Contratar inmigrantes para atender extranjeros, vaya especie de mundo paralelo.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Eso son los empresaurios que se están forrando, cada año que pasa mas.
#10 doppel
#1 Los inmigrantes ilegales también son turistas
#7 Hoypuedeserungrandia
Un restaurante de la zona no hace ni 5 años tenia 4 empleados/as y la dueña , pero de un tiempo a esta parte ha empezado a contratar a 2 venezolanos/as y un paraguayo , que no trabajan mal, pero cuando preguntas cual es la razón del cambio te dice claramente que los anteriores exigían mucho económicamente. Así parece ser que esta el mundo de la hostelería, hace falta mano de obra que no se queje y trabaje por menos.
