España se llena de 'Ciudades Europeas del Deporte': una entidad privada da el título a cambio de dinero público

Valladolid, Oviedo, Palencia, Cáceres, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Todas serán 'Ciudad Europea del Deporte 2026'. Y todas lo harán tras pasar por caja y desembolsar varios miles de euros a ACES Europe, la entidad privada que se encarga de otorgar este y otros muchos otros títulos vinculados con el deporte y la salud. La geografía española se ha llenado de estos distintivos en los últimos años a través de una entidad privada que no pertenece a la Comisión Europea.