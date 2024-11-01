edición general
España se llena de 'Ciudades Europeas del Deporte': una entidad privada da el título a cambio de dinero público

España se llena de 'Ciudades Europeas del Deporte': una entidad privada da el título a cambio de dinero público

Valladolid, Oviedo, Palencia, Cáceres, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Todas serán 'Ciudad Europea del Deporte 2026'. Y todas lo harán tras pasar por caja y desembolsar varios miles de euros a ACES Europe, la entidad privada que se encarga de otorgar este y otros muchos otros títulos vinculados con el deporte y la salud. La geografía española se ha llenado de estos distintivos en los últimos años a través de una entidad privada que no pertenece a la Comisión Europea.

Venga, repetid conmigo: ¡Monorraíiiiiiiil!
El mismo cuento de siempre. Una empresa amiga da el título de etiqueta de anis del mono a cambio de dinero público.
A cambio, esos políticos se venden en sus medios y rrss con su buena gestión.
#2 Cuando su gestión es un mierda
