España impulsa la mayor planta atunera en Marruecos

Una entidad española ha puesto en marcha en Casablanca la mayor planta industrial de Marruecos dedicada al procesamiento de atún, en un proyecto considerado entre las inversiones más relevantes de los últimos años en el sector agroalimentario del país. Desde el punto de vista económico, la planta está llamada a convertirse en un centro clave de abastecimiento para mercados internacionales, con una parte sustancial de su producción destinada a la exportación bajo contratos a gran escala. La iniciativa ha dinamizado asimismo el tejido empresarial

Supercinexin #1 Supercinexin
El millonario se lleva la industria a Marruecos y luego vosotros a votar a sus partidos, PP y Vox, porque los moros nosequé.
14
javierchiclana #3 javierchiclana
Las almadrabas son un crimen ambiental. Atrapan a los atunes en su migración reproductiva.
1
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Hay almadrabas de entrada y de salida, no todas son cuando van a reproducirse.

Las de Barbate malas, las de La Linea buenas
0
javierchiclana #8 javierchiclana
#7 Que yo sepa casi toda la captura permitida se completa en el viaje de ida... los atunes llevan las huevas y mucha más carga grasa... se paga bastante más por Tn.

Los límites de captura no contemplan si se hace en ida o vuelta.
0
Malinke #9 Malinke *
Una empresa, un empresario, que después salen echando la culpa a Sánchez, no se fijan si el empresario lleva la pulsera de España o hace campaña por la derecha o ultraderecha.
1
Apotropeo #2 Apotropeo
¿ Alguien se ha molestado en preguntar a los atunes ?
:troll:
1
#5 HolayAdios
Se llevan las fábricas a Marruecos, se empadronan en Madrid, localizan las oficinas centrales en Gibraltar.... ricos patriotas ahorrando impuestos como llevan haciendo siempre. Nada nuevo bajo el sol.
Ala... obreros.... a seguir votando a la patronal ;)
1
kosako #4 kosako
Lo de Cádiz en las etiquetas..?
0
mastodonte #6 mastodonte
#4 arreglado, era de otro envio donde mencionaban a cadiz
1

