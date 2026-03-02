España impulsa la mayor planta atunera en Marruecos

Una entidad española ha puesto en marcha en Casablanca la mayor planta industrial de Marruecos dedicada al procesamiento de atún, en un proyecto considerado entre las inversiones más relevantes de los últimos años en el sector agroalimentario del país. Desde el punto de vista económico, la planta está llamada a convertirse en un centro clave de abastecimiento para mercados internacionales, con una parte sustancial de su producción destinada a la exportación bajo contratos a gran escala. La iniciativa ha dinamizado asimismo el tejido empresarial