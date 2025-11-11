España gana el arbitraje y elude el pago de 15.500 millones a los herederos del sultán de Joló

El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial ha desestimado íntegramente la demanda de unos 15.500 millones de euros que los herederos del sultán de Joló habían presentado contra España. Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el tribunal de arbitraje ha considerado que la reclamación "carece manifiestamente de mérito jurídico” y condena a los demandantes a asumir los gastos del procedimiento.