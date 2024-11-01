edición general
España, frente al desafío estructural del envejecimiento extremo

España, frente al desafío estructural del envejecimiento extremo

España afronta un fenómeno demográfico sin precedentes: un envejecimiento extremo que supera el 20 % de población mayor de 65 años. Provincias como Zamora y Ourense lideran con índices por encima del 300 %, lo que exige respuestas urgentes en sanidad, economía, vivienda y políticas sociales.

#2 diablos_maiq *
¿En Zamora y Ourense maś del 300% de la población supera los 65 años? Pues si que debe de ser grave el problema.
#13 ombresaco
#2 con índices que superan el 300%, es decir, hay más de tres personas mayores de 64 años por cada menor de 16.
alfre2 #15 alfre2
#2 son esos sitios donde llevan a los niños a los toros? Quizás sea por eso
elTieso #5 elTieso
Como madrileño os recomiendo la solución Ayuso, cread un ministerio de vejez y ponerla al frente. 7291.
#16 absimiliard
Hay más soluciones pero afectará a unos pocos.
La seguridad social se nutre de las cotizaciones basadas, como aporte de una cantidad extra calculado a partir del salario bruto. Con ello financia las pensiones:
- contributivas y
- no contributivas (pensiones viudedad, aquellos que no han alcanzado el mínimo para percibir una pensión, complementarias, asistenciales, orfandad, etc...)
- gastos del sistema
; si hacemos que pasen la segunda a ser financiadas de partidas directas del presupuesto…   » ver todo el comentario
#17 Mk22
#16 la productividad en España crece muy muy despacio. De hecho es uno de los principales problemas de nuestra economía.
Mark_ #12 Mark_ *
Fomentar el teletrabajo para permitir movilidad a zonas más baratas.

Ayudas a jóvenes para tener hijos y a la adopción.

Descuentos fiscales (basados en ingresos) para familias.

Y me gustaría a mí, que nunca tendré hijos, pero con mucho gusto lo pagaría de mis impuestos. No quiero un país en extinción, y alguien tendrá que cuidarnos cuando seamos mayores.
#3 Marisadoro
gale #19 gale *
En el planeta gente hay. Gente joven que quiera venir a España, hayla. Pero mejor morir manteniendo la pureza de sangre celtíbera-romano-visigoda.
Bourée #1 Bourée
¿Viejos? ¿Qué viejos?
Voy a tomar la pastilla y ahora vuelvo...
#4 Selection
Y la solución de nuestro gobierno es subir pensiones, o llenar el país de extranjeros que ya están provocando inestabilidades en la sociedad.
O cosas como crear un impuesto de "solidaridad" para pagar pensiones. Solidaridad.

Ahora mismo el sector de la población más vulnerable y que necesita más ayuda son los de entre 25 y 35 años, incluso hasta los 40.

Cualquier medida que sea quitar a este sector para dar a la tercera edad es otra piedra que acelera que el motor económico se desplome. Y al final vendrán las medidas drásticas que sí van a provocar problemas a los mayores.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Ah, claro, la solución al envejecimiento de la población es reducir su poder adquisitivo, ¿no?
#7 Selection
#6 Desde luego reducir el poder adquisitivo de los que SÍ pueden tener hijos, ya te digo que no soluciona nada. Al contrario.
angelitoMagno #10 angelitoMagno *
#7 Por eso se ha subido con fuerza el SMI, que es el sueldo mayoritario entre la franja de menor edad.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#7 Y ojo, yo estoy de acuerdo en subir el resto de sueldos, pero eso ya está en manos de la patronal.
#8 diablos_maiq
#6 claro, así menos gente se hará vieja
#9 calcetus
#6 Efectivamente, matarlos de hambre y frío. Un plan sin fisuras
alfre2 #14 alfre2
#4 “llenar el país de extranjeros”. Pues este es el nivel
#18 The_real_deal
#4 en concreto, que inestabilidades crean en la sociedad los extranjeros?
#20 Selection
#18 No me voy a meter en casos demasiado concretos, pero en general cualquier inmigración que se base en que los inmigrantes acepten condiciones de trabajo o de vida que los locales no aceptarían, es una inmigración que está destinada tarde o temprano a provocar problemas sociales.
