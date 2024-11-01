España, frente al desafío estructural del envejecimiento extremo

España afronta un fenómeno demográfico sin precedentes: un envejecimiento extremo que supera el 20 % de población mayor de 65 años. Provincias como Zamora y Ourense lideran con índices por encima del 300 %, lo que exige respuestas urgentes en sanidad, economía, vivienda y políticas sociales.
La seguridad social se nutre de las cotizaciones basadas, como aporte de una cantidad extra calculado a partir del salario bruto. Con ello financia las pensiones:
- contributivas y
- no contributivas (pensiones viudedad, aquellos que no han alcanzado el mínimo para percibir una pensión, complementarias, asistenciales, orfandad, etc...)
- gastos del sistema
; si hacemos que pasen la segunda a ser financiadas de partidas directas del presupuesto… » ver todo el comentario
Ayudas a jóvenes para tener hijos y a la adopción.
Descuentos fiscales (basados en ingresos) para familias.
Y me gustaría a mí, que nunca tendré hijos, pero con mucho gusto lo pagaría de mis impuestos. No quiero un país en extinción, y alguien tendrá que cuidarnos cuando seamos mayores.
Voy a tomar la pastilla y ahora vuelvo...
O cosas como crear un impuesto de "solidaridad" para pagar pensiones. Solidaridad.
Ahora mismo el sector de la población más vulnerable y que necesita más ayuda son los de entre 25 y 35 años, incluso hasta los 40.
Cualquier medida que sea quitar a este sector para dar a la tercera edad es otra piedra que acelera que el motor económico se desplome. Y al final vendrán las medidas drásticas que sí van a provocar problemas a los mayores.