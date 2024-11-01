·
15
49
clics
49
clics
España: los estadounidenses que huyen de Trump
En España, como en otros países europeos, se han disparado las solicitudes de visado de estadounidenses que quieren abandonar su país de origen.
|
etiquetas
:
españa
,
eeuu
,
trump
13
2
0
K
147
actualidad
13 comentarios
13
2
0
K
147
actualidad
#2
Txakiko
No les veo venir en cayucos, pero sería todo un puntazo...
1
K
21
#3
Dragstat
#2
es que no son inmigrantes, son expats recuerda. De hecho cuando buscan en Google no dicen inmigrar: "Las preguntas relacionadas con la expatriación han aumentado un 1500 % en los motores de búsqueda"
3
K
51
#9
rystan
#3
Son emigrantes y casi todos fracasan porque no se saben adaptar.
0
K
6
#13
Esku
#9
Se les va a hacer raro eso de no ponerles placas de kevlar en la mochila a los niños al ir al colegio, ver a gente desarmada en la calle y no ver gordos de 200kg. Va a ser duro, un coche cultural de esos.
0
K
9
#6
Dragstat
Lo primero que dice en el vídeo es que les han recomendado decir que son canadienses en lugar de estadounidenses por la que les está liando Trump a sus "aliados" europeos.
0
K
20
#11
rystan
#6
Eso es mala señal, porque significa que les está aconsejando alguien que no sabe. Se pueden pegar una hostia considerable contra la realidad.
0
K
6
#1
rob
Esto no generará un "efecto llamada" ¿verdad?
1
K
19
#4
encurtido
Dando por indiscutible que Trump es un bocachancla y un energúmeno, tampoco me imagino qué clase de gente se va de EEUU a España por su presidente. Como mucho alguien mediático que así se pone más en primer plano, pero nunca a personas normales o empresarios.
1
K
17
#8
MPR
#4
Yo sé de algunos venezolanos con hijos estadounidenses que se han venido aquí.
A parte de casos extremos como ese, para cualquiera que no sea afín a los republicanos le pinta muy mal, por ejemplo, a los antifa.
Y, cuando las barbas de tu vecino....
0
K
8
#12
rystan
#4
Si cumples con algún perfil sexual o racial de los perseguidos tienes más ganas de huir. Pero en general se aconseja a todo el mundo el huir del fascismo mientras aún estés a tiempo.
0
K
6
#5
Connect
¿Pero habeis visto el perfil de esta gente? Muchos son nómadas digitales. Siguen viviendo de lo que ganan en Estados Unidos. Veremos esa que dice que es influencer, si paga aquí impuestos, porque se meterá en el hospital a full mientras que en su país debería pagar. También hay mucha latina, etc...
Y dicen Los, pero casi todo son mujeres.
En fin, video para coger con pinzas
0
K
16
#7
Marisadoro
*
¿No quieren pagar aranceles?
0
K
13
#10
rystan
#7
Van a pagar doble imposición, algo que sólo le sucede a los usanos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
