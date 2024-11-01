"En España se está produciendo una rebelión de las togas" | ENTREVISTO A ERNESTO EKAIZER  

Esta semana entrevisto a Ernesto Ekaizer quien realiza una radiografía crítica de las estructuras de poder en España, centrando su análisis en lo que denomina una "rebelión de las togas". Partiendo de su experiencia personal como periodista exiliado de la dictadura argentina, Ekaizer establece paralelismos alarmantes entre los movimientos autoritarios del pasado y el auge de figuras como Javier Milei, advirtiendo sobre la desintegración social y la "barbarie" que representan estos modelos para la democracia.