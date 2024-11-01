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"En España se está produciendo una rebelión de las togas" | ENTREVISTO A ERNESTO EKAIZER

"En España se está produciendo una rebelión de las togas" | ENTREVISTO A ERNESTO EKAIZER  

Esta semana entrevisto a Ernesto Ekaizer quien realiza una radiografía crítica de las estructuras de poder en España, centrando su análisis en lo que denomina una "rebelión de las togas". Partiendo de su experiencia personal como periodista exiliado de la dictadura argentina, Ekaizer establece paralelismos alarmantes entre los movimientos autoritarios del pasado y el auge de figuras como Javier Milei, advirtiendo sobre la desintegración social y la "barbarie" que representan estos modelos para la democracia.

| etiquetas: lawfare , ekaizer , prioridad nacional
17 3 1 K 193 politica
3 comentarios
17 3 1 K 193 politica
cocolisto #3 cocolisto
Esa "rebelión de las togas" han destruido países en sudamerica y ahora van por España. Pero más que una rebelión, lo veo más como una confirmación y ejercício del poder mafioso fascistoide de la judicatura del que siempre habían gozado, un poco disimulado hasta ahora. Ahora ya van a caradeperro.
4 K 76
Asimismov #1 Asimismov
Y esta rebelión no es la primera, en el sigloXX ya hubo otra en España.
3 K 62
tul #2 tul
#1 en cuanto trump termine de formalizar su golpe de estado en la metropoli la tan cacareada democracia occidental va a durar 2 telediarios, la derecha europea hara lo mismo para asegurarse de que el estado del bienestar es enterrado para no volver nunca mientras ponen a nuestros hijos a marchar hacia el frente al paso de la oca.
3 K 56

menéame