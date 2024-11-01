edición general
13 meneos
14 clics
España elevó un 19% la compra de gas antes de la guerra de Irán: Rusia, el proveedor que más creció

España elevó un 19% la compra de gas antes de la guerra de Irán: Rusia, el proveedor que más creció

España aumentó un 19,8% la compra de gas en febrero, con Rusia duplicando su volumen y EEUU consolidándose como el primer suministrador.

| etiquetas: españa , irán , rusia , eeuu , gas
11 2 0 K 144 actualidad
7 comentarios
11 2 0 K 144 actualidad
Harkon #1 Harkon *
Vaya, ahora se puede comprar gas del sátrapa, lo que ya vengo diciendo hace tiempo, que en nada europa comiendole el nardo a Putin, en 4 días nos lo volverán a vender como ese "gran dirigente" mientras todos los nafos callan la boca y asienten con la cabeza.
3 K 64
Thirsty #3 Thirsty
#1 Espera, que todavía nos estamos descojonando de los cero escaños de Podemos en todas partes.
0 K 9
#6 Nasser
#3 gilipolleces
0 K 20
#5 Nasser
#1 no se compra al Sátrapa, se compra a los Sátrapas, entre Putin y El Trumpeta el segundo es el más agresivo y de dictadores andan bastante empatados.
0 K 20
#7 Nasser *
Pues yo lo compraría donde salga más barato y punto.
0 K 20
Trigonometrico #2 Trigonometrico
Si las grandes eléctricas continúan frenando las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España, entonces continuaremos dependiendo del gas ruso.
0 K 12
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Resumen de #_1: el CM de Podemos en MNM sueña con un futuro en el que Europa compra más gas ruso. :troll:
0 K 9

menéame