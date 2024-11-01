·
más visitadas
8505
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
11241
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
6084
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
3904
clics
Ganamos a ChatControl!
4731
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
más votadas
482
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
476
Wyoming sugiere cambiar el nombre del libro de Mayor Oreja de 'Una verdad incómoda' a "'Una mentira de mierda'"
276
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
366
El Ministerio de Defensa compra para Felipe VI y por un millón de euros el último velero de regatas que ganó la Copa del Rey en Palma
336
Ganamos a ChatControl!
España elevó un 19% la compra de gas antes de la guerra de Irán: Rusia, el proveedor que más creció
España aumentó un 19,8% la compra de gas en febrero, con Rusia duplicando su volumen y EEUU consolidándose como el primer suministrador.
|
etiquetas
:
españa
,
irán
,
rusia
,
eeuu
,
gas
7 comentarios

#1
Harkon
*
Vaya, ahora se puede comprar gas del sátrapa, lo que ya vengo diciendo hace tiempo, que en nada europa comiendole el nardo a Putin, en 4 días nos lo volverán a vender como ese "gran dirigente" mientras todos los nafos callan la boca y asienten con la cabeza.
3
K
64
#3
Thirsty
#1
Espera, que todavía nos estamos descojonando de los cero escaños de Podemos en todas partes.
0
K
9
#6
Nasser
#3
gilipolleces
0
K
20
#5
Nasser
#1
no se compra al Sátrapa, se compra a los Sátrapas, entre Putin y El Trumpeta el segundo es el más agresivo y de dictadores andan bastante empatados.
0
K
20
#7
Nasser
*
Pues yo lo compraría donde salga más barato y punto.
0
K
20
#2
Trigonometrico
Si las grandes eléctricas continúan frenando las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España, entonces continuaremos dependiendo del gas ruso.
0
K
12
#4
suppiluliuma
*
Resumen de
#_1
: el CM de Podemos en MNM sueña con un futuro en el que Europa compra más gas ruso.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
