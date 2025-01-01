España es un ejemplo para el mundo: en un momento en que muchas democracias occidentales intentan mantener a los inmigrantes fuera, España los acoge con valentía

España está viviendo un momento a contracorriente de las tendencias políticas occidentales. Recientemente, el país reconoció a Palestina como Estado, se resistió a la exigencia de Trump de que los miembros de la OTAN aumentaran su gasto en defensa al 5% del PIB y redobló sus esfuerzos en los programas de diversidad, equidad e inclusión. Pero no hay mejor ejemplo de que España siga su propio camino que la inmigración. En un momento en que muchas democracias occidentales intentan mantener a los inmigrantes fuera, los acoge con valentía.