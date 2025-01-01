edición general
España es un ejemplo para el mundo: en un momento en que muchas democracias occidentales intentan mantener a los inmigrantes fuera, España los acoge con valentía

España está viviendo un momento a contracorriente de las tendencias políticas occidentales. Recientemente, el país reconoció a Palestina como Estado, se resistió a la exigencia de Trump de que los miembros de la OTAN aumentaran su gasto en defensa al 5% del PIB y redobló sus esfuerzos en los programas de diversidad, equidad e inclusión. Pero no hay mejor ejemplo de que España siga su propio camino que la inmigración. En un momento en que muchas democracias occidentales intentan mantener a los inmigrantes fuera, los acoge con valentía.

#2 casicasi
Hasta que venga Alberto El Drogas a poner las cosas en su sitio.
4 K 60
#3 Albarkas
#2 No te metas con el narco-candidato, so bolivariano xD
1 K 30
Barney_77 #4 Barney_77
Por eso el PSOE y sus socios lo petan en las encuestas...
1 K 20
#1 Shynea
Por ahora, visto lo visto y las encuestas
0 K 10

