·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12232
clics
Las "condolencias" de Trump
7655
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
7494
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
7124
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
5847
clics
Salomé Pradas llora durante el interrogatorio de Gabriel Rufián. Le hace la cobra y le entrega la cuerda de la niña china que se ahogó: "Se acordará de este día cuando entre en la cárcel"
más votadas
352
La jueza de la dana declina citar a Pedro Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
399
“Hacéis cosas que no nos gustan”: el aviso del Gobierno de Ayuso al Círculo de Bellas Artes, según su presidente
398
El PSOE cambia la rosa por un pene en su nuevo logotipo
493
Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud
466
El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
6
clics
España despide un 2025 “extremadamente cálido”: los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora en el país
Aemet prevé un invierno con temperaturas también por encima de lo normal.
|
etiquetas
:
españa
,
clima
,
cálido
,
cambio climático
6
1
0
K
38
ciencia
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
38
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ripio
Esto ya ha salido.
0
K
20
#2
egon_
No pasa nada, mi cuñao me dijo que hace 320 mil años hacía más caló todavía y que eso del cambio climático es mentira, es un invento de la élite y la agenda 2030 para tenernos controlados a todos, como con los "chis" de las vacunas del COVID:
1
K
14
#3
RegiVengalil
#2
anda, yo también digo todo eso
0
K
7
#4
Derko_89
Sé que es puramente un localismo, pero en la estación meteorológica oficial de mi pueblo, con datos desde finales de los 80's, el último mes que fue más frío de lo normal respecto a la media 1991-2020, fue... enero de 2022
Y este diciembre también pinta que será cálido, ya serán 4 años con meses cálidos y muy cálidos, con alguno de por medio que nos ha parecido frío pero que, en realidad, ha sido termométricamente normal.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y este diciembre también pinta que será cálido, ya serán 4 años con meses cálidos y muy cálidos, con alguno de por medio que nos ha parecido frío pero que, en realidad, ha sido termométricamente normal.