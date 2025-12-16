edición general
España despide un 2025 “extremadamente cálido”: los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora en el país

Aemet prevé un invierno con temperaturas también por encima de lo normal.

| etiquetas: españa , clima , cálido , cambio climático
4 comentarios
Ripio #1 Ripio
Esto ya ha salido.
#2 egon_
No pasa nada, mi cuñao me dijo que hace 320 mil años hacía más caló todavía y que eso del cambio climático es mentira, es un invento de la élite y la agenda 2030 para tenernos controlados a todos, como con los "chis" de las vacunas del COVID:
RegiVengalil #3 RegiVengalil
#2 anda, yo también digo todo eso xD
Derko_89 #4 Derko_89
Sé que es puramente un localismo, pero en la estación meteorológica oficial de mi pueblo, con datos desde finales de los 80's, el último mes que fue más frío de lo normal respecto a la media 1991-2020, fue... enero de 2022 :shit:
Y este diciembre también pinta que será cálido, ya serán 4 años con meses cálidos y muy cálidos, con alguno de por medio que nos ha parecido frío pero que, en realidad, ha sido termométricamente normal.
