España crece, pero tu bolsillo no: por qué la vida no encaja con la macro

Las alabanzas de la prensa internacional resuenan sobre tres pilares: fortaleza del consumo, el tirón del turismo y la inversión impulsada por los fondos europeos. Sin embargo, la narrativa triunfal no encaja con la realidad de la ciudadanía. Los salarios reales en España llevan décadas estancados. Apenas aumentaron un 2% entre la crisis de 2008 y 2019, el cuarto peor desempeño en la Unión Europea, y eran un 2,5% más bajos en 2024 que a finales de 2019, antes de la pandemia.

Supercinexin #3 Supercinexin
Pues como siempre. Con el Aznarismo España también creció de la hostia y todos cobrábamos en bolsas de cacahuetes, mientras que los pisos que nuestros padres habían comprado por uno, dos o tres millones de pesetas pasaban a costar quince o veinte. Números reales.

En España jamás se crece para todos, porque es el Capitalismo.
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Cuando la riqueza se concentra en muy pocos es lo que termina pasando que todo el crecimiento se lo quedan. La tan famosa idea de que es bueno que muy pocos acaparen y que esto hará que los de abajo se enriquezcan por el consumo de lo primero hace agua por todos los lados, efecto derrame o efecto goteo lo llaman.
#5 mam23
#1 el efecto goteo tiene una pega...no cuenta con la infinita avaricia de los de arriba.
Mixtape96 #2 Mixtape96
¿Puedo decir que me parece un artículo bastante mal escrito? Mezclando churras con merinas y con datos meh. ¿Que quiere hablar de todo y no dice nada? Menciona la vivienda como uno de los problemas, acusa a la inmigración de poner presión en ese mercado... ¿Pero se olvida de mencionar los pisos turísticos y AirBnbs?

desastrecolosal #4 desastrecolosal
"Reconectar la macro con la vida cotidiana exige cerrar estas brechas al menos a través de cuatro frentes. En primer lugar, orientar la política económica a elevar la productividad y con ello trasladar el crecimiento a los ingresos y salarios de los trabajadores. Segundo, ampliar la oferta de vivienda asequible. En tercer lugar, usar la recaudación récord hacia políticas para los hogares y mejoras estructurales que diversifiquen el tejido productivo y reduzcan tanto la dependencia de…   » ver todo el comentario
ElBeaver #6 ElBeaver
#4 ¿Cómo se puede aumentar la productividad? ¿De qué manera un camarero o un recepcionista de hotel pueden ser más eficientes en su trabajo?
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#6 Eso pregúntaselo a los de la Moncloa

www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents

Spoiler: no tienen ni puta idea
