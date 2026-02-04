"España Crece": cómo se prepara España para el fin de los fondos europeos tras la COVID-19

Traducción del artículo publicado el 04/02/26 en el diario francés Les Echos: "El país cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, que debería avanzar un 2,3% este año, según las últimas previsiones del FMI, y se confirma como la más dinámica de las grandes economías de la zona euro. Los inversores internacionales han convertido la península ibérica en uno de sus destinos preferidos, y el fondo estadounidense BlackRock señala a España como uno de sus tres grandes objetivos a escala mundial".