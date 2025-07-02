España crea 31.462 empleos en septiembre por el tirón de la educación tras el verano

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 31.462 personas en el mes de septiembre, gracias, sobre todo, a la creación de empleo en la educación tras el verano. La cifra alcanzó los 21,7 millones de afiliados, mientras que el paro bajó en 4.846 personas, hasta los 2,4 millones, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Desde el Ministerio de Seguridad Social destacan que "es uno de los mejores septiembres de la serie histórica".