España se convierte en el tercer país más boscoso de Europa y esto es un problema

Tras décadas de olvido, mala gestión y éxodo poblacional, España es hoy una potencia forestal europea. A la luz de los datos, los esfuerzos de reforestación han dado sus frutos. Sin embargo, no todo son buenas noticias: el 'milagro' forestal español viene acompañado de riesgos y problemas muy difíciles de gestionar. Según los datos de Eurostat, solo Suecia (28Mha) y Finlandia (22Mha) superan a una España que con sus 19 millones de hectáreas está en cifras récord.

marola #10 marola
Los monocultivos de árboles NO son bosques, y menos con Especies foraneas.
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica *
#10 Sabía que era Xataka sólo leyendo el titular :palm:
Khadgar #3 Khadgar *
Esta es la lista de países más boscosos en España:

1. España
2. España
3. España
4. España
5. España

Ya me han tenido que joder el chiste. >:-(
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Me gustaría saber cuánta de esa arboleda en España es monocultivo del eucalipto
Barney_77 #8 Barney_77 *
#5 Tampoco es tanto, vete por esas zonas desoladas de Cuenca, Guadalajara, Soria, Extremadura, Salamanca...
#9 fremen11
#5 O pinos
#6 Leclercia_adecarboxylata *
Sobre todo Castilla La Mancha y Extremadura donde cuenta la leyenda que una ardilla es capaz de ir de Puertollano a Badajoz de árbol en árbol sin pisar el suelo.
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
#0 Cambia el titular, has puesto que españa es el pais mas boscoso de españa xD
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Y eso es verdad. 8-D
baronrampante #7 baronrampante
Unos bosques de postal
