España se convierte en el tercer país más boscoso de Europa y esto es un problema

Tras décadas de olvido, mala gestión y éxodo poblacional, España es hoy una potencia forestal europea. A la luz de los datos, los esfuerzos de reforestación han dado sus frutos. Sin embargo, no todo son buenas noticias: el 'milagro' forestal español viene acompañado de riesgos y problemas muy difíciles de gestionar. Según los datos de Eurostat, solo Suecia (28Mha) y Finlandia (22Mha) superan a una España que con sus 19 millones de hectáreas está en cifras récord.