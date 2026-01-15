edición general
España bate nuevo récord de turistas y gasto en 2025

España ha batido un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar 97 millones de visitantes a lo largo de 2025, lo que supone un 3,5% más que un año antes, acompañado de una nueva mejor marca en relación al gasto turístico, de 135.000 millones de euros (+6,8%)

AlaarLowe #1 AlaarLowe
Que sería de este país sin el turismo que gran parte del gobierno odia :palm:
ipanies #3 ipanies
#1 Y que coño es este país con tanto turismo??? Hay a unos pocos que le viene bien ser el recreo de Europa, al común de los ciudadanos solo le supone molestias y si se analiza en profundidad el tema, salarios de risa en comparación con nuestros vecinos.
AlaarLowe #4 AlaarLowe
#3 Hay a unos pocos que le viene bien ser el recreo de Europa,

Además de a los 2,9 montes de trabajadores del sector turístico???

al común de los ciudadanos solo le supone molestias

Como toda industria que no sea vivir del estado, no??

si se analiza en profundidad el tema, salarios de risa

La industria también produce salarios de risa?? Vete a Bangladesh o China

Los salarios no dependen del sector, sino de lo complejo que sea el mismo
