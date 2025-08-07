España bate un nuevo récord de población gracias a la inmigración: 49,3 millones de habitantes

España contaba con 49.315.949 residentes a 1 de julio pasado, cifra que supone un nuevo máximo histórico en los registros históricos de que dispone el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y una vez más el crecimiento obedece a la inmigración. El número de residentes de origen extranjero ha crecido en casi 650.000 en el último año, mientras que el de nacidos en España se ha reducido en más de 131.000 personas. De hecho, a 1 de julio prácticamente dos de cada diez personas empadronadas en España habían nacido en otro país (un 19,6% del tota