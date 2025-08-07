edición general
España bate un nuevo récord de población gracias a la inmigración: 49,3 millones de habitantes

España contaba con 49.315.949 residentes a 1 de julio pasado, cifra que supone un nuevo máximo histórico en los registros históricos de que dispone el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y una vez más el crecimiento obedece a la inmigración. El número de residentes de origen extranjero ha crecido en casi 650.000 en el último año, mientras que el de nacidos en España se ha reducido en más de 131.000 personas. De hecho, a 1 de julio prácticamente dos de cada diez personas empadronadas en España habían nacido en otro país (un 19,6% del tota

cocolisto #1 cocolisto
"A 1 de enero de 2025, residían en el extranjero 3.045.966 españoles, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra representa un incremento del 4.7% con respecto al año anterior. Por primera vez, se supera la barrera de los 3 millones de españoles viviendo fuera de España, según el INE."
Los que se van por los que se vienen.
#7 TheMilk
#1 Parte de los residentes fuera son nacionalizados recientes que no han vivido en España y lo pueden hacer por tener un progenitor o abuelo con nacionalidad española. Conozco varios casos y cada vez que acudo al consulado a hacer algún papel, me encuentro gente tramitando la nacionalidad. Varios casos que conozco planean retirarse en España.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
¿Gracias o por culpa? ¿Dependerá de lo que implique ese aumento no?
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 pues parece que es una buena noticia
www.meneame.net/story/poblacion-inmigrante-elemento-diferencial-crecim

Los beneficios de las empresas en España crecieron un 10,5% en 2023 y alcanzaron un resultado contable positivo de 299.967 millones de euros, el más alto de la serie histórica, que recoge desde 1995
www.meneame.net/story/javier-ruiz-desmonta-punto-punto-mentiras-derech
Connect #4 Connect
#2 Pues dependerá de la franja de edad. Para la gente joven que sufren un 25% de paro juvenil, pues no le hace mucha gracia. Pero para el empresaurio es un maná de esclavos al que explotar sabiendo que si se quejan, detrás vienen más dispuestos a ser más esclavizados todavía.
#5 Galton
#4 Sí, tu empleo depende de la llegada de inmigrantes que no dominan tu idioma y están poco formados... a lo mejor deberías repensar tu formación...
NinjaBoig #8 NinjaBoig
#5 Claro, siempre es culpa del kurrante... :roll:
perrico #6 perrico
#4 Te van a quitar tu trabajo de recoger fresas en invernaderos.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#6

Con lo que le costó conseguir el puesto ...  media
Gry #9 Gry *
#4 La mayoría de los trabajos que nos "roban" son los que no nos da la gana hacer.
