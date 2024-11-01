España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030

El Observatorio de Sostenibilidad critica que España "no está descarbonizando al ritmo que debería": tendría que ser de un 7% anual.

España incrementó sus emisiones en 2025 en un 0,6% hasta las 270.043 toneladas de CO2 eq, de acuerdo con los datos de diciembre. Con respecto a los niveles de 1990, las ha reducido en un 5,8%.

Sin embargo, esta reducción queda lejos de la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, que marcó que las emisiones cayeran en España un 32% en 2030 respecto a los niveles de 35 años antes.