La España de Anton van der Wyngaerde  

Wyngaerde nació en Amberes en torno a 1525 y, posiblemente, fue el hijo de otro artista del mismo nombre que formó parte del gremio de pintores de la ciudad. Quizá ese parentesco fue lo que le dio acceso a la escuela de pintura de Países Bajos y le puso en contacto con el boyante trabajo topográfico y cartográfico de Flandes. La verdad es que sabemos muy poco de la vida de Wyngaerde, al menos hasta 1544, la fecha de su primera obra conocida, una vista topográfica de Dordrecht.