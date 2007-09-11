edición general
España ahorra 320 millones en intereses de la deuda y allana el camino a una mejora de rating

La prima de riesgo española se desmarca de la francesa y la italiana, disparando la demanda extranjera en 175.000 millones desde 2023, mientras las agencias de calificación crediticia ultiman evaluaciones como la de S&P de hoy. El Tesoro aprovecha para cumplir ya el 85% de su programa de emisiones para 2025.

El rating actual ya da para que fondos como el Vanguard Euro Government Bond Index Fund compre deuda española. Una mejora haría que comprasen un porcentaje mayor ya que priman la solvencia
Tendrá que seguir “investigando” Peinado para dar a la derecha titulares contra el gobinero, no vaya a ser que se les ocurra ganar las siguientes elecciones también
Esta noche hacen un análisis exhaustivo en Antena 3, ya veréis...
Lleva tiempo notándose en la prima de riesgo.
En términos simples:
-Los mercados internacionales ven a España como un país más estable y fiable que sus principales vecinos.
-El gobierno paga menos intereses por la deuda del país, lo que ahorra dinero público.
-Esta confianza atrae más inversión extranjera, que es buena para crear empleo y riqueza.
- En conjunto, pinta un panorama económico mucho más optimista para España que para otros grandes países europeos.

Este es solo el lado bueno de los datos macro, pero, aún así, marca una tendencia positiva importante.
#1 El jueves pasado se cumplieron 18 años de esa analogía que comentas:

Zapatero: "El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo"
Aún estoy temblando del gustito que tuve ayer oyendo al ministro Carlos Cuerpo hablando en Japonés.

:troll:
