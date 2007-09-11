España ahorra 320 millones en intereses de la deuda y allana el camino a una mejora de rating

La prima de riesgo española se desmarca de la francesa y la italiana, disparando la demanda extranjera en 175.000 millones desde 2023, mientras las agencias de calificación crediticia ultiman evaluaciones como la de S&P de hoy. El Tesoro aprovecha para cumplir ya el 85% de su programa de emisiones para 2025.
-Los mercados internacionales ven a España como un país más estable y fiable que sus principales vecinos.
-El gobierno paga menos intereses por la deuda del país, lo que ahorra dinero público.
-Esta confianza atrae más inversión extranjera, que es buena para crear empleo y riqueza.
- En conjunto, pinta un panorama económico mucho más optimista para España que para otros grandes países europeos.
Este es solo el lado bueno de los datos macro, pero, aún así, marca una… » ver todo el comentario
Zapatero: "El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo"
