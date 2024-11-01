España adopta la vicepresidencia de IRENA a pesar del reproche de Rusia

España adoptará el rol de la vicepresidencia europea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) con "total transparencia e independencia", tras el reproche de la delegación rusa, que llamó a la "despolitización y equidad". Así lo expresaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que apuntaron que ellos hablan "con todas las delegaciones" y que su papel es "neutral" en este rol para este año.