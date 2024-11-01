edición general
España adopta la vicepresidencia de IRENA a pesar del reproche de Rusia

España adoptará el rol de la vicepresidencia europea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) con "total transparencia e independencia", tras el reproche de la delegación rusa, que llamó a la "despolitización y equidad". Así lo expresaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que apuntaron que ellos hablan "con todas las delegaciones" y que su papel es "neutral" en este rol para este año.

#2 Daniel2000
Reproche de Rusia.

Vamos, que se debería de haber nombrado a Rusia como presidente, Bielorrusia y Corea del Norte como vicepresidentes, y ponemos a Siria, Yemen, Chad, Laos, Guinea Ecuatorial como vocales.
Trigonometrico #1 Trigonometrico
El problema no es la politización, el problema gordo son los lobbys.
