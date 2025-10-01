Espaldarazo a la economía española

"El consumo y la inversión interna están en la base de ese crecimiento, impulsados por el buen desempeño del turismo. Pero las agencias advierten, además, de un cambio más estructural que incluye el desarrollo de servicios de alto valor añadido, unos costes energéticos más baratos gracias a la apuesta en renovables y el dinamismo migratorio, que desde finales de 2019 ha aumentado el número de personas que trabajan más de un 5%."