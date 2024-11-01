El espacio público como palanca de cambio, quitar coches como acto revolucionario

Las herramientas en materia de movilidad y transporte no pueden categorizarse como buenas o malas por su simple utilización. En el método de su uso, los motivos de la aplicación, los objetivos finales y la ingente cantidad de variables a controlar se esconde la batuta que marca las políticas. Construir una plaza, ampliar una línea de metro, eliminar o poner un peaje no pueden evaluarse sin un contexto, unas intenciones y el objetivo final buscado.