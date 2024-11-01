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El espacio público como palanca de cambio, quitar coches como acto revolucionario

Las herramientas en materia de movilidad y transporte no pueden categorizarse como buenas o malas por su simple utilización. En el método de su uso, los motivos de la aplicación, los objetivos finales y la ingente cantidad de variables a controlar se esconde la batuta que marca las políticas. Construir una plaza, ampliar una línea de metro, eliminar o poner un peaje no pueden evaluarse sin un contexto, unas intenciones y el objetivo final buscado.

| etiquetas: espacio publico , cambio , quitar , coches , revolucion
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2 comentarios
1 1 0 K 25 opinion
GeneWilder #1 GeneWilder
Lo que hay que quitar de las calles son patinetes.
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#2 z1018
Quitar coches y el Ministerio estudiando el cercanías a Navalcarnero que tiene 30.000 habitantes en vez de a Marbella que tiene 160.000, para fliparlo con "la versión madrileña de las cosas".
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menéame