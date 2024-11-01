Esos celos geopolíticos (y multipolares) de Trump  

Pasaron muchas cosas en China en días recientes: cumbres, desfiles, encuentros, nuevos proyectos… Y si no se bastaran por sí mismos para mostrar su impacto geopolítico, la reacción de Trump ante lo ocurrido no deja espacio para la duda. -No me importa ni me preocupa lo que hagan ni China ni Rusia ni sus acuerdos ni sus desfiles militares ni sus países amigos en todo el planeta… -Ok, Mr. President, pero si lo dice entre lágrimas no se va a entender así.
| etiquetas: trump , rusia , china , xi , putin , desfile militar , multipolaridad
En cambio EE.UU trabaja por conservar su hegemonía mundial en Asia, Oriente medio, etc cuando tiene a su gente dejada de la mano de Dios, al borde de la guerra civil y a sus aliados en la UE comiendo de su mano y traicionando a su gente.