Eslovaquia cambiará su Constitución para limitar los derechos LGTBI+ y sortear leyes de la UE

El Parlamento de Eslovaquia, un país excomunista miembro de la UE desde 2004, aprobó este viernes una controvertida enmienda constitucional que reconoce en exclusiva dos sexos (masculino y femenino), restringe la educación sexual y limita la adopción a parejas heterosexuales casadas. La propuesta consiguió 90 de 150 votos, justo la mayoría requerida para este tipo de enmiendas, en una votación retransmitida en directo y tras una tramitación de urgencia que fue criticada por la oposición, el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE).

rob #1 rob
A lo mejor hay que empezar a expulsar miembros de la UE.
#3 CosaCosa
#1 o quitar la UE en general, solo sirve para hacer más fácil la vida a los oligarcas
Sandman #8 Sandman
#1 Viendo gobiernos y encuestas, va a terminar siendo más fácil crear una nueva organización supranacional que echar a todos los países de extrema derecha.
Supercinexin #9 Supercinexin
Qué prisita se dan, en según qué casos, en recordarte que un país es "excomunista". Una condición, la de ser un país comunista junto con la actual República Checa, que abandonaron hace, ¿cuánto? ¿Treinta años? Y no quieren saber nada del Comunismo, como es evidente, pero da igual: la noticia es negativa, quieren perseguir a los homosexuales, así que hay que mencionar que eran comunistas. Hace tres décadas.

Por lo que sea, no mencionan que los putos polakos, múltiples gobiernos de…   » ver todo el comentario
Aokromes #10 Aokromes
#9 ya se lo he recordado a pozz, que por alguna extraña razon se le ha olvidado mencionarlo.
#2 pozz
Los paraisos de los rusoplanistas, la eslovaquia de Fico, la Hungria de Orban, y el estercolero de Rusia de Putin.
Aokromes #4 Aokromes
#2 no te olvides de polonia, ah espera...
Andreham #6 Andreham
Qué cojones les habrán hecho a ellos los gays para que les tengan que limitar.

Es que no tiene sentido ninguno.
sat #5 sat
Está de moda la regresión y el recorte de derechos.
#7 Tensk
"reconoce en exclusiva dos sexos (masculino y femenino)"

Que en 2025 esto sea noticia...
Sabbath #11 Sabbath
Luego que si la UE no avanza.
#12 trasparente
Que yo sepa, en UE el derecho comunitario está por encima del derecho nacional de cualquiera de sus miembros, incluidas sus constituciones. Si me equivoco, que alguien me lo diga por favor. Otra cosa es que se haga la vista gorda con bastante frecuencia.
#13 re10
#12 El derecho comunitario puede estar por encima del derecho nacional y las constituciones que hemos dado. Si alguien incumple el derecho comunitario se le va a expulsar ?. Si alguien precisa de financiación comunitaria se le puede suspender o multar pero no es inmediato.
