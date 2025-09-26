Eslovaquia cambiará su Constitución para limitar los derechos LGTBI+ y sortear leyes de la UE

El Parlamento de Eslovaquia, un país excomunista miembro de la UE desde 2004, aprobó este viernes una controvertida enmienda constitucional que reconoce en exclusiva dos sexos (masculino y femenino), restringe la educación sexual y limita la adopción a parejas heterosexuales casadas. La propuesta consiguió 90 de 150 votos, justo la mayoría requerida para este tipo de enmiendas, en una votación retransmitida en directo y tras una tramitación de urgencia que fue criticada por la oposición, el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE).