Las escuelas de EEUU prohibieron los móviles. Y entonces ocurrió algo inesperado: empezaron a utilizar tecnologías del pasado

Parece claro que gran parte del planeta se encuentra en la misma disyuntiva: limitar (y hasta dónde) el uso de los móviles y pantallas en los colegios de los más pequeños. Durante gran parte del año pasado y lo que llevamos de 2025 hemos ido contando las noticias que se han dado. Ahora, en Estados Unidos se han dado cuenta de un hecho inédito. La limitación de las nuevas tecnologías ha llevado a recuperar otras más “vintage”. Un regreso inesperado. Sí, las nuevas prohibiciones de móviles en escuelas de Estados Unidos han provocado un resurgir
No creo que dure mucho esa moda porque no hay detrás un algoritmo que vaya eligiendo por ti la música que te gusta.
De todos modos, el problema de los móviles son los chats y juegos que los tienen conectados casi las 24 horas del día, si no los pueden llevar durante ciertas horas ya las recuperarán mediante sobredosis cuando salgan. Los más ricos camuflarán pantallas flexibles entre sus libros y apuntes o dispositivos similares a relojes vintage.