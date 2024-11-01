edición general
Las escuelas de EEUU prohibieron los móviles. Y entonces ocurrió algo inesperado: empezaron a utilizar tecnologías del pasado

Parece claro que gran parte del planeta se encuentra en la misma disyuntiva: limitar (y hasta dónde) el uso de los móviles y pantallas en los colegios de los más pequeños. Durante gran parte del año pasado y lo que llevamos de 2025 hemos ido contando las noticias que se han dado. Ahora, en Estados Unidos se han dado cuenta de un hecho inédito. La limitación de las nuevas tecnologías ha llevado a recuperar otras más “vintage”. Un regreso inesperado. Sí, las nuevas prohibiciones de móviles en escuelas de Estados Unidos han provocado un resurgir

| etiquetas: prohibición smartphones , colegios , analógico , resistencia cultural , gen z
Free_palestine #3 Free_palestine
#Teahorrounclick los adolescentes en eeuu ya no pueden escuchar música con el móvil y han rescatado iPods, mp3s players, discman e incluso walkman
#4 solojavi
#3 Gracias, por el titular creí que eran equipos de radioaficionados.
No creo que dure mucho esa moda porque no hay detrás un algoritmo que vaya eligiendo por ti la música que te gusta.
De todos modos, el problema de los móviles son los chats y juegos que los tienen conectados casi las 24 horas del día, si no los pueden llevar durante ciertas horas ya las recuperarán mediante sobredosis cuando salgan. Los más ricos camuflarán pantallas flexibles entre sus libros y apuntes o dispositivos similares a relojes vintage.
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Pues como aqui que se ha recomendado a los padres que no les den smartphones y si quieren tener localizados a los hijos y que estos se comuniquen, con dumbphones, moviles antiguos o sin internet. Nokias antiguos de toda la vida.
sleep_timer #1 sleep_timer
Mira, una cosa buena, no todo iba a ser malo allí.
#2 Poll
¿Han eliminado el PowerPoint y han vuelto a las transparencias de papel de acetato y a la proyección de diapositivas? :troll:
#6 Jarod_mc
otro artículo basura de xatakamierda
