Hay una corriente historiográfica (un señor) que sostiene que la Escuela de Traductores de Toledo nunca existió como tal. Se le puede conceder en el sentido de que el arzobispo Raimundo quizá no inauguró un edificio en cuya fachada unos alarifes fijaron una placa de mármol, ni es probable que hubiera oposiciones a traductor trilingüe en la primitiva administración de la corte de Alfonso X, pero eso me da la impresión de que el escrúpulo es —una vez más— una de esas cuestiones semánticas que hubieran sacado de sus casillas a Wittgenstein (...)