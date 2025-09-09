Una escuela impulsada con IA resultó ser una pesadilla  

En un momento en que el país norteamericano se enfrenta a una crisis de escasez de profesores, la audaz promesa de Alpha ha hecho que pase de ser una pequeña escuela privada de Texas a un imperio educativo en ciernes. Antiguos “guías” de distintos campus, los cuales solicitaron el anonimato por temor a represalias, aseguran que la filosofía educativa de Alpha se basaba en métricas de software y, en ocasiones, en los caprichos de Liemandt.
9/9/25
"Llega la escuela que promete enseñar en solo dos horas al día gracias a la IA"
gracias por traer el enlace de cuando se presentó el proyecto. efectivamente ha sido un desastre.