Una escuela impulsada con IA resultó ser una pesadilla

Una escuela impulsada con IA resultó ser una pesadilla  

En un momento en que el país norteamericano se enfrenta a una crisis de escasez de profesores, la audaz promesa de Alpha ha hecho que pase de ser una pequeña escuela privada de Texas a un imperio educativo en ciernes. Antiguos “guías” de distintos campus, los cuales solicitaron el anonimato por temor a represalias, aseguran que la filosofía educativa de Alpha se basaba en métricas de software y, en ocasiones, en los caprichos de Liemandt.

"Es el favorito de la administración Trump y de los más adinerados. Alpha buscaba preparar a los estudiantes para un entorno hipercompetitivo, “propio del capitalismo tardío y la ley del más fuerte”. Padres como Kristine Barrios aseguran que la escuela afectó a sus hijos, les dejó graves deficiencias educativas y ahora les utiliza para vender una imagen de éxito. “La predispusieron al fracaso”"
#2 un disparate :-/

gracias por traer el enlace de cuando se presentó el proyecto. efectivamente ha sido un desastre.
