La escuela cartográfica mallorquina

La privilegiada posición geográfica de Mallorca, en las islas Baleares (España), la convirtió en una de las encrucijadas de las rutas marítimas mediterráneas desde la Antigüedad. El auge del comercio favoreció el desarrollo en todos los aspectos de la navegación, entre ellos la realización de instrumentos, tales como cartas náuticas y brújulas. Un mallorquín universal, Ramon Llul, había impartido allí sus conocimientos durante el siglo XIV, y consiguió potenciar el interés por la náutica, la cartografía y la navegación.