“Escuchaba música cristiana”: así escondía el pastor que abusó de su hijastra los pedidos de auxilio de la menor

“Escuchaba música cristiana”: así escondía el pastor que abusó de su hijastra los pedidos de auxilio de la menor

Cada día se conocen más detalles del aberrante caso que se presentó en una vereda de Caldas y que tiene en alerta a los padres y cuidadores de niños

Mediorco #3 Mediorco
Es increïble la cantidad de pederastas que hay entre el clero. Está claro que la religión corrompe las mentes.
K
Khadgar #4 Khadgar
#3 ¿La religión corrompe o atrae corruptos? :roll:
K
arturios #5 arturios
#3 Desde que su fundador dijo eso de dejad que los niños se acerquen a mi...
K
Khadgar #1 Khadgar
Como persona de Dios solo él puede juzgarle. Lo único que nosotros deberíamos hacer es adelantar en la medida de lo posible dicho encuentro
K
comadrejo #2 comadrejo
#1 Procedimiento por el rito Dothraki :troll:: www.youtube.com/watch?v=Akl6OK2HUNA
K

