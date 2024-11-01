Escrito de defensa ante la vulneración de derechos personales, sociales y comunitarios

Es evidente que el mundo está cambiando, y no para bien; cuanto más avanza la sociedad, hay menos pensamiento crítico, mayores imposiciones, y un intento salvaje de control social que está dejando al 1984 de Orwell en una mera anécdota que no llega ni al mínimo de la realidad; y todo ello independientemente del partido político o estado del que hablemos. Por eso hoy, empezaremos hablando de un tema concreto como es el de la prostitución, a través de una noticia concreta, e intentaremos dar paso a otras cuestiones en otros escritos.