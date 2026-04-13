Advierto, es Lunes y estoy algo disperso, y me da por pensar chorradas.
Soy un usuario a veces pesado, y me doy cuenta cuando escribo comentarios largos, aunque a veces reacciono y trato de simplificar el mensaje, que también hace que mejora mi forma de expresarme ... se hace lo que se puede, no tengo un gran don de la palabra.
Me ha dado por pensar a veces en ciertos comentarios de gente, que da largas explicaciones, puede que simplemente tengan una mente ágil, y puedan argumentar larga y tendidamente sin despeinarse.... mi profunda admiración ya la tienen.
Pero ya he visto a gente usar la IA en temas como escribir correos de empresa o en chats de empresa, con un tono formal y bien escrito, así que simplemente he pensado que no sería tan difícil implementarlo al revés, escribir como un usuario de aquí, con un tono más informal.
Ya lo he visto en algunas argumentaciones, muy esquemáticas y que saltaban a la legua el uso de IA, y esto que digo no es nada novedoso e incluso será estúpido (de ahí el título de esto), pero me ha dado por pensar a la larga, si esto fuera la tendencia común de todos, de poner largos comentarios donde solo revisamos que esté en nuestra línea de pensamiento, y cuando otro contestara, simplemente le decimos a la IA que ponga la contra-argumentación.
Al final esto se convertiría en un tostonazo, quizás con cosas interesantes, pero para alguien que llegara de nuevas al foro sería algo inasumible de afrontar para 5 minutos que te apetezca algo ligero o para pasar el rato.
Para probar lo que comento, con un argumento hecho íntegramente por IA y solo diciendo que me ponga cosas a favor de Viktor Orbán, y diciéndole el tipo de tono a poner y solo le he corregido una vez para que sea más informal.
¿Pasaría esto como un meneante medio? Lo que está en cursiva es lo que me ha escrito la IA:
----
A ver, Viktor Orbán no es ningún santo, pero tampoco es el villano absoluto que mucha gente pinta por ahí. Hay bastante gente en Hungría que le apoya y no es porque sí.
Para empezar, el tío va de cara. Dice lo que piensa y luego hace más o menos lo que prometió, y eso en política ya es raro de narices. Mucha gente está harta de políticos que cambian de opinión cada dos días, y Orbán en eso es bastante consistente.
Luego está el tema de defender su país. A sus votantes les gusta porque sienten que pone a Hungría primero, sin estar todo el rato pendiente de lo que diga la UE o de quedar bien fuera. En plan: “oye, que mando yo aquí”. Y eso a bastante gente le da confianza.
Con la inmigración, por ejemplo, ha sido súper claro desde el principio. Puedes estar de acuerdo o no, pero no ha ido dando bandazos. Sus seguidores lo ven como alguien que intenta mantener el control y la seguridad, y ya está.
También hay quien dice que, dentro de lo que cabe, el país no va mal del todo económicamente. No es que sea Alemania, pero tampoco está hundido, y eso para muchos ya es suficiente para decir “bueno, pues lo está gestionando decentemente”.
Y otra cosa: no se corta en llevar la contraria a Bruselas cuando no le gusta algo. Eso fuera cae mal, pero dentro hay gente que lo ve como alguien con carácter, que no se deja mandar.
En resumen, que tiene muchas críticas, sí, pero también tiene su base porque proyecta imagen de líder fuerte, claro y bastante coherente. Y eso, aunque no guste a todos, a mucha gente le convence.
---
Me imagino esto multiplicado por 20 en cada noticia ... me da escalofríos XD
Saludos y espero no ser muy aburrido.