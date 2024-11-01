Escribano subraya que las pruebas diagnósticas no se publican "porque son escandalosas" y Barreda añade que "están jugando con nuestra salud y nuestra vida"

«El Gobierno andaluz parece una promotora inmobiliaria, sólo anuncian obras, obras y obras. Se están centrando solamente en todos los centros de salud que se están haciendo, pero no se habla de los problemas de gestión que hay: sigue habiendo falta de personal. Juanma Moreno «nos está mintiendo con que las listas de espera se están reduciendo». «Si a ti no te hacen una prueba (radiografía, TAC, resonancia magnética…), no te pueden diagnosticar una enfermedad. Y todo eso lleva unos retrasos tan enormes… Están jugando con nuestra vida