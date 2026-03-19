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Los Escribano no tiran la toalla en Indra y lanzan un órdago a Moncloa: "La operación está solo aparcada. Nos quedamos" | Empresas

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier, no tiran la toalla, pese a la presión del Gobierno para que se aparten.

| etiquetas: escribano , defensa
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1 comentarios
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aupaatu #1 aupaatu
Creo que no estan de acuerdo con la cuantia de la jubilacion anticipada
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menéame