Un escolta dice a la jueza de la dana que Mazón llegó al Palau entre las 19.45 y las 19.50, antes de ir al Cecopi

Turno de declaración ante la jueza de la dana de los policías que ejercían de escoltas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, trágico día que dejó 230 fallecidos. El primer escolta de los tres que declaran este lunes ha afirmado que el entonces president llegó al Palau de la Generalitat entre las 19.45 y las 19.50, antes de partir hacia la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada en l'Eliana, según informan a elDiario.es varias fuentes conocedoras de la testifical.