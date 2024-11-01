Un escenario bélico, dos estrategias distintas. El análisis de los campamentos romanos en Asturias

A partir del análisis de fotografía aérea, datos LiDAR y prospección arqueológica, los autores revisan un conjunto de 23 recintos atribuidos a presencia militar romana en el centro-occidente de Asturias, más allá del clásico territorio de los luggones, mejor estudiado. No todos presentan el mismo grado de certeza, pero en conjunto configuran un panorama bastante denso de enclaves militares distribuidos principalmente en áreas de montaña, pasos de cordillera y líneas de cumbres.