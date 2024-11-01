Escena de las firmas | Los Santos Inocentes  

Los santos inocentes (1984) es una de las obras cumbres del cine español, dirigida por Mario Camus y basada en la novela homónima de Miguel Delibes. La escena de la firma en Los santos inocentes (1984) es un momento cumbre de sumisión y deshumanización, donde Paco, Regula y sus hijos firman documentos (a menudo con el pulgar) ante los señores del cortijo. Esta secuencia resalta la jerarquía feudal y la ignorancia impuesta a los campesinos