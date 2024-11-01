La escasez de combustible y los altos precios impulsan la adopción de vehículos eléctricos en África, con Etiopía a la cabeza [ENG]

El uso de vehículos eléctricos en África está experimentando un fuerte auge, liderado por Etiopía, ya que la escalada de los precios y la escasez de combustible obligan a los países a optar por un transporte más limpio y económico. África importó 44 358 vehículos eléctricos de China en 2025, según datos del Ministerio de Comercio de China, frente a los 19 386 de 2024. Estos envíos, valorados en más de 200 millones de dólares, ponen de relieve la creciente demanda, especialmente en Etiopía tras la prohibición de nuevas importaciones de vehículos