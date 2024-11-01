Escasez de barriles de petróleo: pérdidas acumuladas de petróleo disponible alcanzan los 430 millones de barriles en marzo [eng]

Datos de seguimiento del petróleo disponible muestra cómo las interrupciones en el suministro del Medio Oriente escalaron desde la falta de 133 millones de barriles (mbbls) en marzo hasta la falta de 430 mbbls reportados en abril. La oferta de crudo de Oriente Medio disminuyó en un promedio de 9 millones de barriles diarios en marzo en comparación con los niveles de febrero, y una parte significativa de esta caída se debió a Arabia Saudita, donde la producción de crudo perdió 4 Mbd en marzo respecto a febrero. El declive continua ...