Escándalo en VOX: Se quedaron el dinero de la dana ¡Hay audios!  

A VOX se le están poniendo las cosas muy feas. Se han filtrado nuevos audios, esta vez publicados por El Mundo y La Razón (sí, esos periódicos tan "socialcomunistas"), que demuestran que la dirección del partido conocía las presuntas irregularidades de Revuelta, su organización juvenil. ¿Lo más grave? Parece que el dinero que donó la gente de buena fe para ayudar a las víctimas de la DANA podría haberse quedado en los bolsillos de estos cachorros de VOX. Y Abascal lo sabía. Los audios lo confirman: estaba "como una moto" intentando tapar el esc
"Como yo me entere de aquí se practica la corrupción sin que yo me lleve mi tajada os denuncio"
"Que no se entere nadie que nosotros también robamos"
Por desgracia, a la hora de donar hay que mirar muy bien a quién. Por suerte conocía a gente de la zona que estuvieron involucrados a pie de campo, pero tenía claro que que a la cuenta de la Generalitat no iba a mandar ni un céntimo, mucho menos a estos.