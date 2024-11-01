Escándalo en VOX: Se quedaron el dinero de la dana ¡Hay audios!  

A VOX se le están poniendo las cosas muy feas. Se han filtrado nuevos audios, esta vez publicados por El Mundo y La Razón (sí, esos periódicos tan "socialcomunistas"), que demuestran que la dirección del partido conocía las presuntas irregularidades de Revuelta, su organización juvenil. ¿Lo más grave? Parece que el dinero que donó la gente de buena fe para ayudar a las víctimas de la DANA podría haberse quedado en los bolsillos de estos cachorros de VOX. Y Abascal lo sabía. Los audios lo confirman: estaba "como una moto" intentando tapar el esc