El escándalo de la Fundación Trump y Pam Bondi (2016) [ENG]

En marzo de 2016, CREW descubrió que la Fundación Trump había infringido la ley al realizar una contribución ilegal de $25,000 a un grupo político que apoyaba a la Fiscal General de Florida, Pam Bondi. Las fundaciones benéficas como la Fundación Trump no pueden participar en política. Aún más problemático fue que la contribución se realizó mientras la oficina de Bondi estaba decidiendo si emprendería acciones legales contra la Universidad Trump. Esto desencadenó una investigación que daría lugar a una de las noticias más importantes del año.