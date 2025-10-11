edición general
3 meneos
72 clics
Los escaladores más animales de toda la historia del ciclismo

Los escaladores más animales de toda la historia del ciclismo

¿Quién es el más increíble escalador de todos los tiempos? Acompáñenos el lector por este recorrido de René Pottier a Tadej Pogačar.

| etiquetas: ciclismo , ciclistas , escaladores , tadej pogačar , bahamontes
2 1 0 K 32 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 32 cultura
volandero #1 volandero
He dado positivo solo de leer el artículo.
0 K 11

menéame