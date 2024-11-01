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La ESA inicia la siguiente fase del proyecto HydRON de comunicaciones ópticas con Canadá

La empresa canadiense de comunicaciones por satélite Kepler se adjudicó un contrato de 18,6 millones de euros para liderar la siguiente fase del proyecto HydRON, la red de comunicaciones láser más rápida y segura de la Agencia Espacial Europea (ESA), con la que se podrán obtener datos útiles desde el espacio en cuestión de segundos. HydRON demostrará velocidades de transmisión de datos en el rango de terabits por segundo y mostrará cómo las redes ópticas espaciales pueden integrarse sin problemas con los sistemas de fibra terrestres.

| etiquetas: esa , hydron
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1 comentarios
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#1 Seat127
Siempre cometiendo el mismo error: sistemas europeos en manos de compañías no Europeas¿No han aprendido nada aún en la EU de China? ¿Tan difícil es que en las condiciones se ponga que solo participen compañías con una participación significante de empresas europeas? Y por supuesto que hay a transferencia del conocimiento detrás.
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