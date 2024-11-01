La ESA confirma que tres astronautas europeos volarán al Gateway lunar

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó a través de su director general, Josef Aschbacher, que Europa tiene asegurados tres vuelos de astronautas al Gateway lunar. Además del vuelo ya anunciado previamente de un astronauta alemán, otro será para un francés y el tercero para un italiano, aunque de momento no hay acuerdos para un vuelo a la superficie lunar. La ESA mantiene su compromiso con la Nasa en programas como el Gateway lunar y la misión Rosalind Franklin a Marte, prevista para 2028.